當局公布美國新申請失業救濟金人數來到紀錄低點後，華爾街股市今天大幅收高，同時國際油價回跌，但俄羅斯入侵烏克蘭產生的市場疑慮仍在。

道瓊工業指數上漲349.44點或1.02%，以34707.94點作收。

標準普爾500指數上揚63.92點或1.43%，收4520.16點。

科技股那斯達克指數勁揚269.24點或1.93%，收14191.84點。

費城半導體指數大漲172.39點或5.13%，收3532.72點。（譯者：楊昭彥）1110325

俄烏戰事恐使供應緊綃更甚 國際油價續勁揚
鮑爾對美國經濟成長樂觀 道瓊大漲518點那指勁揚逾3％
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