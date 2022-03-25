接力呼喚東航語音曝光

大陸東方航空737客機日前發生失事墜毀意外，機上包含機組人員共有132人，目前尚未發現生還者。東航墜機前，空管及附近機組不斷接力呼叫的一段74秒錄音檔曝光，當時失事航班並沒有任何回應。網友難過說，聽著這段就不由自主的熱淚盈眶，再也叫不回來了。

根據陸媒報導，已經找到東航737客機其中一個黑盒子，但外觀毀損嚴重。而東航墜機前，空管、附近機組接力呼喚的最新錄音檔曝光，「海南7152：東方5735，廣州叫你。」、「珠海進近120.35：珠海進近120.35呼叫，東方5735收到請回答。」直到附近航班最後一次呼叫東航，都沒得到任何回應，這架東航當時正急遽下降。

大陸微博網友紛紛表示，「多希望聽到回覆：東方5735收到，請講」、「不能聽、不能聽、不能聽」、「心酸」、「聽著就好難過」、「東方5735全中國人們叫你」、「聽著這段，人不由自主的熱淚盈眶，再也叫不回來了」、「大家想聽到回應」。

有網友不禁憶起四川航空8633號班機因駕駛艙右座擋風玻璃破裂脫落，飛機瞬間發生快速減壓，幸好最終飛機安全降落，該真實事件被改編成電影《中國機長》。網友表示，「川航就是通過飛機間互相呼叫不停傳遞消息，獲取了正確的降落跑道，淚目」、「想到了8633成都叫你，可惜沒有8633的好結局」、「重新去看了四川8633看哭了，我多希望5735也能回答『請講』」。