生產「東亞」燈具的上市公司「中國電器」董事長周麗真被控於2020年3月，趁公司發布董事會核議通過「108年度財務報表及擬辦理現金減資案」重大利多訊息前，於禁止交易期間提前賣股，獲利1000多萬元，涉犯《證券交易法》內線交易罪。台北地檢署24日指揮調查局台北市調查處兵分4路搜索，約談周麗真、人頭鄧金弼、兒子鄧朝升3人到案，台北地檢署複訊後諭令周女100萬元交保，鄧氏父子各以10萬元交保。

台北地檢署

中電2020年3月18日發布董事會核議通過108年度財務報表及擬辦理現金減資案，指中電108年度合併營收為台幣23億多元，每股稅後盈餘為1.94元，稅後淨利為台幣8億元，擬配發股東每股現金股利1.2元。另中電同步辦理現金減資(減幅10％)，退還部分股款給股東，中電目前流通在外發行股份為3.5億股，擬辦理現金減資台幣3.5億元，每股退還股款台幣1元。

但檢調獲報，時任中電董座的周麗真，在這項重大利多訊息發布前，於禁止交易期間出脫持股，初估不法獲利1000多萬元，涉犯《證券交易法》內線交易罪。檢調24日兵分4路搜索，約談周麗真、人頭鄧氏父子到案。

此外，周麗真先前被控利用6家海外子公司，掏空中電7億元資產，台北地院一審被依《證交法》特別背信罪判刑12年，台灣高法院二審則認定周麗真等人涉侵占中電1億多元資產，去年改依《證交法》侵占罪判處9年徒刑，全案上訴最高法院審理中。