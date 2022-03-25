今晨水氣逐漸減少，除了北部、東部有零星降雨，中南部開始轉晴，氣溫大幅回升，明天各地高溫更將升至32度以上，但明晚又有一波鋒面報到。各地有雷雨，下周日、一(27、28日)不只下雨，低溫更是接近冷氣團的等級，中北部最低溫可能降至14度以下。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日上午至明日白天，為前後2波鋒面之間的空檔，各地逐漸轉為多雲時晴的天氣，氣溫大幅回升，今日各地氣溫：北部18至28度，中部18至30度，南部19至31度，東部18至30度。

明天各地高溫更飆至32度以上，有如夏天溫暖的感覺，白天各地多雲時晴，山區午後有局部陣雨，不過明晚另一波鋒面到，各地轉雨、氣溫驟降。

春季乍暖還寒，下周天氣多變，下周日、一鋒面在台灣停留，各地有雷擊、瞬間大雨發生機率，氣溫驟降北濕冷、南微涼，低溫可能會接近大陸冷氣團等級，中北部空曠地區，低溫有可能又會降到14度以下；下周二鋒面變弱，降雨趨緩、氣溫回升，有短暫空檔，但下周三鋒面又變強，各地降雨再增多，冷空氣南下、氣溫逐漸下降；下周四則是轉為東北季風的型態，迎風有雨背風晴，北偏涼南微熱。