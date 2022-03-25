街口金融科技董事長胡亦嘉，因2020年擔任「街口投信」代理董事長期間，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時配售不公，未公平對待投資人，初估不法獲利約9000萬元，涉嫌《刑法》背信罪。檢調24日兵分8路搜索，約談胡亦嘉、胡妻莊郁琳、街口投信董事長王律傑等5人，晚間移送台北地檢署複訊。檢方訊後諭令胡亦嘉1000萬元交保，限制出境、出海、住居，莊郁琳以50萬元交保、王律傑200萬元交保、涉嫌人楊立偉100萬元交保。

胡亦嘉旗下的街口投信等公司屢爆違失遭重罰。2020年9月金管會認定街口投信辦理「街口託付實」，有誤導投資人，加上胡同時代理董事長、總經理職務等缺失，重罰300萬，命令街口投信解除胡亦嘉董事職務；去年2月針對街口電支資金貸與母公司街口金科作業缺失，開罰180萬，並停止胡董事職務1年。另金管會2020年也針對街口布蘭特原油正2期貨ETF追募額度的配售不公開罰60萬元。胡向行政院提訴願全遭駁回，已提起行政訴訟。