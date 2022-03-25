因俄烏戰事影響，是否延長役期或恢復徵兵制，引發國人持續關切及熱議。國防部長邱國正日前一度表示國防部會在今年底做出評估，後又說會儘快，且傾向不修法；總統府表示，此事目前尚未有定案。對此議題，港媒今(25日)分析指出，選票加上兩岸關係，再加上美中關係，3個因素加起來，台灣要延長役期的可能性都極低。

根據《中評社》報導，民進黨政府對延長役期態度保守，實施的可能性不高，應不是只有年底選舉選票壓力而已，蔡政府如果現在就宣布4個月役期要延長到1年，11月地方選舉綠營必倒無疑，儘管最近幾項民調都呈現很支持延長役期，但回答民調和實際上自己或自家子弟願意上戰場是兩碼事，否則民進黨也不會這麼忌諱碰此議題。

該篇報導分析指出，就軍方立場，他們負責建軍備戰，巧婦難為無米之炊，總不能一直買武器，卻無充足兵力可用，軍方規劃增加兵力無可厚非，但蔡政府的考量就不會只有軍事部份，除選票之外，至少有兩岸與國際政治因素2點是會顧慮到的。

另外，該報導進一步提到，現在的兩岸關係之於台灣，避戰重要性高於備戰，蔡政府上台後不斷加碼軍購，但往前進一步到啟動延長役期，等於是跨出擴軍的一大步，非常敏感；第二，在美國大力爭取中方出面幫忙協調俄烏危機之際，美方會讓民進黨政府去更動役期，形成擴軍效應，挑起新一波台海危機？這可能性太低了。

有關役期延長問題，國防部副部長柏鴻輝昨(24日)在立院表示，無法回應，因為還是要慎重思考，採納大眾意見，並非國防部單一部會可決定。他指出，這個制度最基本的條件，是必須經過全民共識，同時也必須將未來國家作戰、整備或人民權益等列入考量，並從延長役期是否有助戰力增長的角度去思考，這是件慎重的事情，因此由小組進行研究中，若結果出來，一定讓社會了解。