自3日全台大停電以來，台灣各地又陸續發生停電，引起輿論痛批。國民黨前立委、現任桃園市大園區仁壽宮董事長陳根德表示，停電讓工業總會與產業界都看到台灣經濟發展隱憂，蔡政府須面對與解決電力問題，而非「挖東牆補西牆」拚命找理由圓謊，而且台灣停電必將持續，「不用印度神童預測，結局很明顯」。

陳根德今日（25）接受香港媒體《中評社》訪問，分析台塑企業總裁王文淵因3日大停電，工業總會發布新聞稿抨擊官方卻未被確實告知、怒辭工總理事長一事。陳根德說，工業總會對外發布新聞與公文書等，都須要有兩個常務理事看過，秘書長再簽給理事長，為何此程序會出問題？他和王文淵、前任理事長許勝雄、陳武雄、侯貞雄都是好友，不方便評論，但工總與產業界都知道，電力不足將影響台灣經濟發展，現在問題就在這。

陳根德痛批，工業總會向蔡政府反映電力問題，面對的卻是不斷編理由與圓謊，若工總不能發揮應有功能，自然會感到愧對產業而萌生辭意。陳直言，蔡政府只要提到供電問題，根本無法講下去，就開始扯東扯西，俄烏戰爭一旦俄羅斯停止供應台灣天然氣，台灣就馬上「斷氣」，蔡政府再自圓其說只會搞到全體癱瘓。

對此，陳根德坦言，台灣人已經搶過衛生紙跟雞蛋了，但電力要怎麼搶？負責任的政府不是整天打嘴砲，而是該提出解決方案；最近網路熱烈討論印度神童的預測有多準，但只要蔡政府不痛改前非，台灣繼續缺電，一年內會產生連鎖效應，不用印度神童預測，結局很明顯。