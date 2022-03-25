大S（徐熙媛）和汪小菲去年結束10年婚姻，兩人恢復單身後各自走出新的人生道路，大S日前梅開二度嫁韓國前男友具俊曄，而汪小菲先前對緋聞女友張穎穎發文致歉後，昨(24日)大動作將微博名稱「汪少菲」改回「汪小菲」，還有網友發現他悄悄取消關注大S，引來陸媒說大汪戀「徹底BE（Bad Ending）」。

去年因汪小菲失言，大S便放話已經在辦理離婚，去年底果然說到做到和汪小菲宣布離婚，而在官宣離婚前，汪小菲去年10月曾寫下：「我想起來我原來的本命，我不叫汪小菲，我叫汪少菲，這是我的本名」，並將原本大S稱讚好聽的名稱「汪小菲」改成「汪少菲」，當時被推測早暗示婚變。

汪小菲昨將名稱從汪少菲改回汪小菲後，還被發現取關大S。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

然而昨眼尖網友發現，汪小菲二度申請改名成功，將汪少菲改回汪小菲，更低調取消關注前妻，且將去年分享改名原因那則微博刪除，但關注列表中還有無緣的前小姨子小S，而大S去年6月就爆出早已取消關注汪小菲，令人好奇其中緣故，引來網友討論說：「分手應該體面」、「成年人的互刪，各自安好」、「離婚了很正常啊」、「取消關注也沒啥。大S微博更新率太低。主力不在這」。

大S去年閃電取關汪小菲，而汪小菲直到昨天才取關大S。（圖／翻攝自搜狐娛樂、會火微博）

而汪小菲今上午再度發文，未談關於大S之事，而是分享關於經營餐廳的工作進展，他寫下：「深夜了，我們的行政總廚還在給大家培訓。每天店裡絡繹不絕的客人還是很多，我想這是對我們那些工作在光鮮背後的廚師們最好的認可吧。我準備跑會兒步，出去開會了」，粉絲回應：「這次飛機墜落，才發現小菲以前是用生命愛著大S啊」、「好好搞事業才是正解」、「麻六記確實挺火，我身邊的外國人也約著我去吃」、「沒有羈絆，勇往直前。以己為重，方能成功」。