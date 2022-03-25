一位媽媽分享兒子在學校玩耍時，意外打到同學的胸口，當下立刻道歉也關心同學狀況，未料對方的家長卻不依不饒，堅持要讓兒子寫悔過書道歉，甚至還說要通報教育局，讓兒子回家以後無助又害怕地問「真的有人這樣就寫悔過書？」接著邊寫邊哭，讓媽媽看了很心疼，也引起網友討論。

一名女網友昨在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，就讀國小三年級的兒子在學校玩耍時，不小心打到某個同學的胸口，兒子當下就向對方道歉，並立刻關心同學的狀況，隔天去學校也再次道歉，沒想到對方的家長卻覺得不夠，硬要兒子寫悔過書。

女網友透露，同學的家長本來要求兒子寫4篇悔過書，甚至揚言要通報教育局，她去找老師了解狀況以後，經過討論才改為2篇，但兒子還是難過地問「媽媽，有人因為這樣寫悔過書嗎？悔過書怎麼寫？」然後就邊寫邊哭了。

女網友認為對方的家長有點小題大作了，同儕一起相處，難免會發生碰撞，而且今天並不是打架造成的，兒子也不是故意的，如果每一位家長都是這樣的話，那麼是不是乾脆不要讓孩子們玩在一起了？因為只要孩子意外受傷，就要對方寫悔過書。

貼文引起網友討論，不少人認為孩子玩耍難免發生碰撞，對方家長卻要求寫悔過書太誇張，而且就算要寫，只要1篇就夠了；另也有家長表示，他會堅持小孩口頭上道歉就好，因為過份讓步會讓小孩覺得父母不能保護他，可能會產生陰影，但同時也要讓孩子知道自己有錯，必須負擔合理的後果。

另也有網友提醒，平常在家要孩子寫悔過書上交就算了，但如果跟別人有糾紛，寫了悔過書給對方，可能變成證據，本來沒事瞬間變有事，如果對方很不滿意，想把事情鬧大，就讓他去鬧吧！