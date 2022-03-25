康和證(6016)董事會通過2021年財報，合併淨收益42.98億元、年增達28.75％，營業利益14.7億元、年增達50.54％，歸屬母公司稅後淨利13.85億元、年增達27.74％，三者全數改寫歷史新高。每股盈餘（EPS）2.33元，則為僅次於1997年的歷史次高。

康和證董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利1.55元，盈餘配發率約66.52％。現金股利金額創歷年新高，若加計股票股利則為僅次於1998年、1995年的歷史第三高。以24日收盤價14.55元計算，現金殖利率高達10.65％。公司將於6月8日召開股東常會。

康和證表示，2021年台股牛氣沖天，日均成交量達4762億元，且集中市場成交量超過5000億元的交易日多達39天，股市交投熱絡帶動整體證券業獲利成長。其中，加權指數第四季在資金追捧下迭創新高，一度創下18291.25點歷史新高，更帶動證券業獲利豐收。

康和證2021年第四季合併收益13.65億元，季增達88.59％、年增達36.79％，營業利益5.97億元，季增達近5.7倍、年增達57.83％。歸屬母公司稅後淨利6.42億元，季增達近10.11倍、年增達39.88％，三者全數改寫新高，每股盈餘1.08元則創21年半高點。

由於股市波動較大、台股成交量亦受影響，1月日均量2922億元、2月日均量3088億元，使康和證2022年前2月自結稅後虧損1.84億元、每股虧損0.31元。康和證表示，未來將深耕金融科技，提供多元金融商品服務與高速交易平台，打造優質數位競爭力。