只要有營業幾乎都在排隊的人氣拉麵店「鬼金棒」，主打味噌湯頭、辣麻口味，吸引不少忠實顧客。最近卻有人留下1星負評，老闆一看網友給負評的理由後大笑，不僅分享至臉書粉專，還相當有風度地喊話：「下次如果有機會來讓我招待你一碗麵。」

「鬼金棒」在Google評價逾1400則、4.2顆星；其中一則1星負評，這兩天引起熱烈討論。老闆在臉書分享，一名客人用完餐後決定給1星，理由十足無厘頭，「麵很好吃，角煮也很軟，湯頭濃郁，表現很棒，但是人生哪有一帆風順的，所以我給一星」。

「哈哈哈哈哈哈哈哈哈，超帥，這個讚」，老闆看完留言大笑，對於「人生沒有一帆風順」有感，與網友共勉之。老闆說創意真的很棒、有才，希望下次有機會能招待原PO吃一碗麵。

許多網友認為這招後勁超強，除了博得老闆青睞，重點是出現在負評，「如果有人刷負評，結果不小心看到實際是好評，然後就跑去吃麵了」。