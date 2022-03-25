近期世界棒壇傳來大好消息，世界棒球經典賽(WBC)確定於2023年恢復舉辦，而且參賽隊伍來到20隊，更令人振奮的是目前舉辦地點還未定案，台灣將爭取賽事在台北大巨蛋舉行，主辦權由知名運動行銷公司悍創運動行銷取得，此外日本、美國也可能是潛在下家！

世界棒球經典賽原先在2021年就要開打，但因近幾年全球受到新冠肺炎肆虐，讓這一項重大賽事暫時取消，不過如今大聯盟和球員工會達成協議，決定在2023年3月恢復比賽，更提早計畫下一屆在2026年舉行，對全世界棒球迷來說真的是大好消息。

而這次參賽隊伍將從原本16支增加到20支，更增添比賽強度和可看性，其中包括澳洲、加拿大、大陸、中華隊、哥倫比亞、古巴、多明尼加、義大利、以色列、日本、墨西哥、荷蘭、波多黎各、韓國、美國和委內瑞拉，剩下4隊將在今年9月資格賽選出。

能角逐資格賽的球隊有巴西、法國、德國、尼加拉瓜、巴基斯坦、南非、捷克、英國、紐西蘭、巴拿馬、菲律賓、西班牙，他們將在美國亞歷桑納進行比賽。至於台灣是否能順利取得正賽主辦權還有變數，因為比賽預定於明年3月開打，但大巨蛋仍無法確定到時是否完工。