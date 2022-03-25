國防部長邱國正23號表示，只訓練4個月軍事訓練役不夠，在立院備詢的時候，也表示今年底會提出版本，後來改口「盡快提出」；國防部副部長柏鴻輝24號也進一步解釋，兵役延長議題會審慎思考、採納大眾意見，但目前「沒辦法告訴大家時間」；另外，要不要延長義務役役期，總統府日前已表態「目前尚未有定案」。透過網路數據調查統計，隨著烏俄戰爭開打前後，網友對兵役延長開始熱議，光是近兩個月來，討論度就逼近26萬筆，其中，贊成與不贊成兵役延長相差甚大。

一年制徵兵制恢復？ 國防部長：擬不修法達成兵，今年提報告

針對「贊成延長和不贊成延長」兵役話題網路聲量趨勢，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（時間：2022/01/22~2022/03/23)，以近兩個月「贊成兵役延長」來看，2022年03月13日當天網路討論聲量來到近期最高峰，高達20,835筆，主要在於當日傳出總統蔡英文要求國防部，檢討現行四個月軍事訓練役的役期是否延長，對此消息，雖然府方予以否認，同時也帶動網路熱議。但事情並未畫上句點，3月23日國防部長邱國正對外證實「兵役延長，研擬不修法」，總統府也再度做出回應「評估義務役役期長度的同時，必須加大訓練量能，更重要的是訓練內容必須進行改革」，再度拉抬兵役話題聲量，當日討論聲量達14,990筆，顯示討論熱度依舊。以目前情勢來看，在烏俄戰爭的影響，加上台灣多年兵力、兵源問題尚未解決，即使議題已經延燒多日，但熱度、討論度似乎還會繼續下去。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

贊成「兵役延長」話題死而復生？「烏俄戰爭」後全台話題燃燒

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/01/22~2022/03/23)，進一步分析，贊成兵役延長的討論數共有20萬8,919筆，遠遠超過不贊成兵役延長的4萬9,564筆，兩者相差四倍以上。從聲量趨勢圖可以清楚觀察到，討論聲量跟「烏俄戰爭」有滿大的牽連性大。2月23日烏克蘭因應可能的戰爭，事先發布動員令，徵召18到60歲預備役軍人，要準備上戰場；緊接著24號，俄羅斯全面入侵烏克蘭，更帶動台灣國內「要不要延長役期」討論，同時也成了網路熱門話題，即使聲量中間一度下滑，但「贊成」的聲量趨勢，卻持續高過「不贊成」，跟過去「共機頻擾台，台灣民眾相對無感」的情況相比，這一回針對役期要不要延長，討論度明顯火熱。不過，針對贊成延長兵役比不贊成高出四倍的結果，不少網友開玩笑說「支持，反正我免役」，另外，也有網友持反對意見，表示「當完不會更愛國，建議取消」，不同意兵役延長。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月23日至2022年03月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『延長兵役』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。