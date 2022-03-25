你也是甜食黨嗎？每當路過甜點店，櫥窗裡擺放著琳瑯滿目的品項，簡直像藝術品一般閃閃發光，實在超誘人，好想每種都買來嚐嚐看！

美味的甜食嚐起來不僅有滿滿幸福感，光是看著也很療癒，網路上可以找到許多甜點師大方分享的食譜和製作影片，看著可愛的甜點們經巧手烘焙出來，真的讓人忍不住躍躍欲試，想動手跟著做做看，今天就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一起看看有哪些網友熱議的人氣甜點YTR吧！

No.10俏媽咪潔思米

除了是三個寶貝的俏媽咪，潔思米還身兼部落客、美食作家、YouTuber等身分，熱愛美食寫作的她，除了時常在網路上發表中西料理食譜，也出版了自己的烘焙甜點書，在潔思米的YT頻道上，你可以學習「髒髒包」這類人氣點心的作法，也能找到「雪Q餅」、「水蒸蛋糕」等免烤箱甜點，簡單清晰的步驟讓新手也能輕鬆學會，有粉絲回饋跟著做了之後：「得到全家一致好評」好有成就感！

No.9OREOの甜食町

頻道主OREO是旅遊部落客、也是烘焙作家，形容自己可以「三餐都吃甜點維生」的她，還曾開過宅配甜點店，如今不僅在YT上用影片的形式，重現美好的甜點時光，也寫書分享自己一身烘焙絕活，如果你是剛入門、沒有專業設備的新手，可以在OREO的頻道上找到氣炸烤箱相關食譜，不管是外酥內鬆的「葡式蛋塔」或高人氣的「草莓起士塔」通通都做得出來，讓人看完超想入坑！

No.8潘朵拉的廚房

Pandora's kitchen的主持人Dora在開設線上甜點課程之餘，也分享許多療癒點心製作影片到YT上，擁有多年烘焙經驗的她，擅長用可愛的卡通造型，為經典甜品注入新生命，不管是Disney、皮克斯系列人物都難不倒她，可以翻玩的甜點從棉花糖、杯子蛋糕到麻糬，種類超多，看著不但令人少女心大噴發，跟著做出這些漂亮的小點，更是自用送禮兩相宜，非常實用。

No.7不萊嗯的烘焙廚房

旅居加拿大的不萊嗯寫道，自己曾在不愉快的低潮期中，一個人「躲進寧靜的的烘焙世界」，這或許是他分享烘焙創作的理由之一—將單純、專注的喜悅傳達給大家。在不萊嗯的頻道上，我們可以看見創作者鑽研各式麵包、甜塔、蛋糕的影片，依照風味、材料細心地分門別類，加諸實用的烘焙基礎系列，如同一本精心編纂的烘焙指南，不論從何處入手，都肯定獲益匪淺。

No.6巧兒灶咖

甜點師巧兒旅居加拿大，開設YT頻道的初衷，是希望「透過影片傳達對廚房、食物的熱愛」，主持影片以手把手的節奏，帶領觀眾一步步完成作品，不時會和位居影片幕後的先生「小當家」來段問答互動，十分可愛，中場也會發揮甜點老師的本色，專業地講解烘焙知識，帶給觀眾料理科學的全新深度，讓粉絲大讚：「超厲害！深深愛上老師的食譜！」

No.5肥丁手工坊

食譜作家肥丁來自香港，頻道影片除了西點外，還可以學到糖葫蘆、砵仔糕等中式點心作法，針對部分素食人士，也有整理出適合的蔬食甜點清單，包含水果軟糖等通常含有明膠成分的食品，都能以蔬食版本製作出來，綜觀整個頻道，可以發現頻道主致力的方向不只食品，連同基本食材—冷壓椰子油、紅糖等也盡量自力製作，探求傳統的自然原味。

No.4菓子君Argyi

菓子君Argyi是一名專業和菓子師傅，在「認真教」系列中，把製作日式甜品的秘訣毫不藏私地分享，從經典的「柏餅」到唯美的「水信玄餅」、「琥珀羹」等和菓子，都能在這裡學到，影片中不論師傅的衣著、器皿到食材都表現出濃厚日本風味與職人感，寧靜放鬆的氛圍，搭配著溫柔的教學口白，讓粉絲盛讚：「影片好有質感」、「放著聽都是種享受」。

No.3厭世甜點店

「最好笑的甜點頻道」厭世甜點店的影片調性和多數甜點教學YTR最大的不同，就是主持人在做甜點時，一邊做一邊金句連發，幽默率真的風格吸引大量粉絲追隨，即使不是為了學習甜點而來，也一定能被影片的快樂氛圍感染。雖然近期身為頻道靈活人物的拿拿摳因健康因素需要暫停工作休養，讓粉絲相當捨不得，但團隊仍承諾會轉型、繼續更新影片，不少觀眾也紛紛留言祝福：「早日康復，期待金舌頭回歸！」

No.2明聰

「歡迎回到明聰的小廚房！」被粉絲暱稱「甜點阿北」的明聰是餐飲業出身，頻道上常介紹許多簡單好上手的家庭式點心，有些甚至免烤箱、用氣炸鍋就能完成。影片中用聊天的方式，手把手帶觀眾看清每個製作細節，也會在完成後的試吃階段，詳細解析烘焙手法對於口感的影響，秘訣相當實用。頻道的另一大看點在於和小幫手姪女之間的溫馨日常，可愛互動圈進不少粉絲。

No.1糖餃子

點開糖餃子的作品，你得到的將不僅是一份獨特好吃的甜點食譜，更是一段舒服的觀影體驗，影片拍攝鏡頭相當精緻洗鍊以外，糖餃子作品的另一大特色在於收音非常好，舉凡甜點製作過程中，抹奶油、餅乾刮擦等一點點細微動作，都仔細收錄，使人身臨其境。同時，創作者在每支影片中，都會加上該道甜點的背景故事、由來，以立體的角度呈現一份視、聽、味覺俱足的甜點紀錄片。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月22日至2022年03月21日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『甜點教學YTR』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」