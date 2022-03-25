AV監製米砂，23日上IG發文，稱有AV女優在北捷遭人射精在身上，卻因「被害人職業是AV女優，所以不起訴」，炮轟「台灣的檢察官太噁心」。北捷轄區的台北、新北、士林三個地檢署搜尋結案書類，並無米砂所稱案件，有檢察官呼籲米砂應提供案件案號讓各界公評。不過，有網友24日在PTT發文指米砂是「二手傳播」，將2件事混在一起，澄清判決和AV女優職業沒有直接關聯。

本名江佳儒的米砂，23日晚在IG發文，稱自家女優在台北捷運遭人射精在身上，結果因為「被害女性的職業是AV女優，所以不予以起訴」，炮轟「台灣的檢察官太噁心」，不久又以「當事人不想再被討論」為由刪文。

但文章一出，立即引發法界議論，北捷轄區的「北三檢」台北、新北、士林地檢署均針對文章「關鍵字」搜尋該署結案書類，但均無所獲。

許多檢察官認為，不起訴原因通常是犯罪構成要件不符，檢察官不會特別詢問被害人職業，也不會在結案書類上提及。

檢察官說，有被害女子指控色狼對她潑精，提告性騷擾罪，但因對方沒有碰觸到被害人身體隱私部位，不符性騷擾罪構成要件，難依性騷擾罪究責，事後改依公然侮辱罪起訴。

對於被米砂的文章無端指「太噁心」，不少檢察官覺得氣憤，希望米砂提供該案案號，讓各界公評。

網友mikes24日在PTT上發文，指他有去問當事人，發現其實是2個不同的事件，米砂聽到的版本，已經是傳了2、3個人後，因為太氣了，所以沒特別詢問當事人就發文，澄清判決和AV女優職業沒有直接關聯。