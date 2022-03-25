桃園市八德區公所今（25）日上午9時將舉辦111年春祭大典，但通知單上卻寫「敬請蒞臨祝『壽』」，引起各界討論。因日前桃園市長鄭文燦才在受訪時稱國民黨台北市議員羅智強的臉書有錯字，國民黨副發言人楊植斗因此在臉書上調侃說，「強哥，該約鄭文燦罰寫1000次了！」

桃園市八德區公所今日上午9時將在大安公墓舉辦春祭大典，不過卻被民眾發現區公所準備的邀請通知單上，竟寫「敬請蒞臨祝『壽』」，把祝禱一詞給寫錯，讓民眾全都傻眼。經民眾反映，八德區公所已在官網上道歉，指出「因今年度疫情趨緩，製作春祭大典通知單因時間急迫，蒞臨祝禱誤植為蒞臨祝壽，特此於網站上公告致歉，敬請見諒」。

尷尬的是，日前鄭文燦接受採訪時，才酸羅智強在臉書上發文時將新屋錯寫成「新烏」，楊植斗因此在臉書上說「強哥，該約鄭文燦罰寫1000次了！」也不忘酸綠委鄭運鵬「你還敢廢國文啊？」

鄭文燦日前受訪時稱羅智強筆誤將新屋錯寫成「新烏」，讓羅智強緊急檢視過去發文，並說雖然自己始終沒發現何時有筆誤的情況，但「鄭市長以市長之尊，親自指正羅智強，應該不可能搞錯」，因此決定將在26日上午9時前往桃園市政府外，書寫「新屋」二字1000遍。