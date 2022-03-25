女星曾莞婷出道至今累積不少作品，加上擁有一張俏麗臉蛋和姣好身材，擁有「八點檔女神」的封號，親民的她除了常在社群網站分享日常，也常親自回覆粉絲留言，未料此舉動卻被批評「沒有價值」，讓她難掩怒火發文反擊。

曾莞婷常在社群網站親自回覆粉絲留言，不過卻有人表示她那麼常回粉絲留言，會讓人覺得很「沒有價值」，對此，她先是無奈表示有些人真的很難聊天，接著認為對方這番見解也是「相當獨特」，畢竟花時間在愛自己跟關心自己的人身上，無非就是最有價值的一件事了，接著怒嗆對方：「你住海邊管的是否太寬」。

對此，網友紛紛留言：「妳的做法完全正確啊，這樣粉絲會開心，才會常來留言」、「可以收到女神的回應是多麼幸運的事情」、「其實這個世界上還是需要酸民存在，因為有了他們存在，妳才可以發現這世界上大多數的人都是很好的」、「也許有些住懸崖邊而且靠海的人，誤以為這樣自己就高高在上了」、「我也是住海邊，但我也沒有管那麼寬，做好自己就好了，不必為了情緒綁架了妳的快樂」。

曾莞婷去年憑藉《莉莉安的禮物》奪下「布拉格國際電影節」最佳女主角獎，曾被算命師斷言「一輩子拿不到獎」的她，靠著實力打臉對方，她表示出道多年都沒有獲得獎項肯定，沒想到第一次入圍就是這麼大的獎項，坦言真的很開心，得知自己入圍時，第一個念頭就是「想和在天上的父親分享」。