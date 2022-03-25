5G、光通、車用市場升溫，且國防訂單穩定，IET-KY(英特磊)(4971)上半年營運相對樂觀，預期IET-KY今年整體營收可望雙位數成長，由於較高毛利率的高頻量測、國防訂單比重提高，有助毛利率提升，拉抬英特磊獲利表現。

雖然美國疫情嚴峻但公司人力未受影響，且去年冰災受損機台已全部修復投入生產，產能恢復正常，利用率同步提升，加上市場需求暢旺，IET-KY 2021年合併營收為7.54億元，年增13%，營業毛利為2.64億元，年增28.34%，合併毛利率為35.04%，年增4.19個百分點，稅後盈餘為8760萬元，年增33.02%，淨利率為11.62%，每股盈餘為1.84元，公司董事會決議每股擬配發現金股息1.5元。

IET-KY今年前2月合併營收為1.42億元，較去年同期成長39.81%，若以目前在手訂單來看，今年上半年營運狀況相對樂觀。

展望今年，就四大產品來看，IET-KY董事長高永中表示，磷化銦(InP)方面，高速量測HBT能見度已達2022年中，且隨著光通訊市場回溫，APD及PIN磊晶片應用於大型資料庫與雲端運算線路之出貨將成長，且高毛利產品出貨比重也將持續增加，公司亦持續與客戶研發生物感測晶片的各項應用及高速高規格APD磊晶片。

在銻化鎵(GaSb)部分，高永中表示，產品出貨仍以國防訂單為主，聚焦平面陣列（FPA）應用於夜視、保全、國土安全、太空科技等應用，銻化鎵紅外磊晶片訂單與客源皆穩定增加中，今年更投入中型機台幫助縮短交貨時程，提升營運效能。

在砷化鎵產品方面，高端高速應用的砷化鎵pHEMT磊晶片也因5G科技及國防需求而增高。本公司將確保生產品質，擴增機台認證，並持續開發VCSEL各波長應用磊晶產品。另公司已與客戶簽約，開發長波長（13XXnm） GaAs VCSEL 產品，亦可望是未來新成長動能。

至於氮化鎵(GaN)部分，英特磊針對5G需求所開發的氮化鎵產品今年開始正式量產並貢獻營收，客戶對磊晶品質反應良好；目前主要的服務偏重於高摻雜氮化鎵二次生長。應用是國防及高端衛星通訊或5G相關GaN HEMT磊晶片，客戶反應良好，新的趨勢是八英寸GaN/Si也開始考慮使用這種二次生長，所以也在加速目前也正規畫擴增機台，營運前景看好。

高永中表示，由於疫情及通貨膨脹的關係美國目前整體薪資結構、原物料費用都上揚，因此今年的營運費用將比去年略增。