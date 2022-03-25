國民黨提名謝龍介參選台南市長，一掃先前市長人選膠著的沉悶氣氛，謝更喊出要寫下政黨輪替歷史。台北市議員羅智強昨(24日)則在臉書寫下，「恭喜台南人，有一位最棒的市長可以選」。此話一出，不到一天的時間，已經吸引2.5萬名網友按讚，更刷一排「加油」的留言，還有人稱「國民黨做對了一件事！」

謝龍介對決尋求連任的黃偉哲，羅智強說，「謝龍介必勝，恭喜台南人，有一位最棒的市長可以選，開心！」「台南30年，也該政黨輪替了」。他的看法曝光之後，引發大批網友湧入留言，有人表示，「希望順利完成政黨輪替」、「希望國民黨的頭可以看到你們有心救黨 不要再堅持不該堅持的...真正的團結很重要」、「真好，國民黨終於做了一個智慧的選擇」、「國民黨要團結，加油」、「台南人有福了，希望台南人有慧根」。還有人建議訓練一批監票部隊才是首要任務，否則都將會徒勞無功。

另外，謝龍介昨在臉書則是表示，獲得提名的頭24小時，有恭賀、有提點、有建議，也有很多批評指教，莫急莫慌，兵來將擋，水來土掩，心知肚明這些只是「小菜」，真正的重頭戲還在後面，「20年來我一路謹言慎行、約束自己、小心翼翼，等的就是這一天到來」。