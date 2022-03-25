大S去年底離婚汪小菲，才分開短短4個月，便拋出再婚震撼彈，自曝因為一通電話與舊愛重新有聯繫。本月初閃婚韓團「酷龍」成員具俊曄，喜訊傳出震驚各界。男方在消息曝光隔天，即以配偶身分抵台，經過10天隔離，直奔大S豪宅後就再無消息，終於在今日(25)凌晨迎來首度發文，沒想到和兩人20年前約會的餐廳有關。

具俊曄今天凌晨突然在IG發文，貼出兩張照片，第一章梗圖用他自己的照片，韓文字寫下「這程度的話，需要出來說明的具俊曄」，第二張用黑白文寫下「PRO醬蟹」。他表示，有個店的名字叫「PRO醬蟹」，他接著問，但這裡還有營業嗎？之前去好像消失了，想確認如果搬家的話新的住址在哪，看是否有人知道可以跟我說。

有網友問起醬蟹店的由來，好奇的點在於小S前男友黃子佼的發言，日前黃子佼在記者會上被問大S閃婚具俊曄，他透露20年前和具俊曄、大小S有在出遊吃過醬蟹，非常好吃；小S也在受訪提及，那些醬油蟹蓋飯的美味，只可惜後來到韓國後再也找不著店址。

這件事情被傳回韓國後引發熱議，畢竟醬蟹都已經是20年前的事，還有人製作梗圖要求具俊曄出面解釋，是故具俊曄才會發出此文，除了藉機解答網友疑問，也趕緊運用龐大的社群力量替他確認餐廳現況，粉絲也紛紛告知他該店的正確地址，希望未來小倆口到韓國後，有機會重回舊地享受美味佳餚。