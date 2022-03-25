臉書網友留言。（圖／本報系影音截圖）

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國民黨台北市議員羅智強展開「1000公里傾聽桃園」活動，卻傳出「圍強計畫」。對此，國民黨桃園市議員褚春來直言，目前桃園黨籍議員或黨團，都不希望有人空降來選市長，呼籲黨主席朱立倫應趕緊出面協調，以避免羅想選市長所造成的藍營內部緊張甚至分裂。此消息引熱議，大批網友卻力挺羅，紛紛留言痛批國民黨。

褚春來曾任桃園縣議會第16屆議員、蘆竹鄉長、蘆竹市第一屆市長、桃園市蘆竹區第一任區長。褚23日接受香港媒體《中評社》訪問表示，目前桃園無論是黨籍議員或黨團，都仍不希望有人空降來選市長，黨主席朱立倫務必訂定一個機制，讓所有要選的人都一起公平競爭，不要刻意打壓誰，這樣大家才不會內鬨也不會有心結。

褚春來指出，羅智強想透過「1000公里傾聽桃園」活動，爭取參選桃園市長的可能性，這點議長邱奕勝當然會有意見，因雙方沒溝通羅就開始行腳。褚痛批，國民黨反應機制太弱，搞到現在羅開始表態，黨內才開始內鬥內耗，若鬥到最後無法整合演變成分裂就可惜了，希望朱立倫當機立斷，不要拖到5月才處理。

此言論引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「看看塔綠班，國民黨再不團結就繼續在野吧」、「國民黨再不團結不用等敵人來打自己就先垮了！」「民進黨笑說國民黨内鬥内行原來是由衷之言」、「看看羅智強的臉書按讚數，傳統政客該多學學這種戰力」、「在地的能贏，又怎會讓鄭玩8年」、「朱立倫自己當初不也是空降？」「桃園有適合當母雞的人嗎？」