氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日上午至明日白天，為兩波「鋒面」間的空檔。今日上午起各地逐漸轉為多雲時晴的天氣，氣溫大幅回升；明天白天各地多雲時晴，山區午後有局部陣雨的機率；「暖熱如夏」，各地區高溫更將升至32度以上。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明晚另一波「鋒面」到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降。27日、28日「鋒面」南北徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率，北濕冷、南微涼；應注意雷擊、瞬間大雨及氣溫變化。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，29日「鋒面」結構減弱，降雨減少，有短暫空檔，氣溫回升；30日下午起「鋒面」結構增強，各地降雨再增多，冷空氣南下、氣溫逐漸下降；31日轉為東北季風的型態，迎風有雨背風晴，北偏涼南微熱。春季「乍暖還寒」、天氣多變，模式模擬常有大幅度的調整，應隨時注意最新的資料。