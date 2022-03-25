高雄市仁武區名湖街1棟透天民宅今天凌晨3時19分發生火警，消防局人員現場緊急救火。（高雄市消防局提供／林雅惠傳真）

一家4口因住警器逃生獲救！高雄市仁武區名湖街1棟透天民宅今天凌晨3時19分發生火警，高雄市消防局獲報後，出動15車32人前往搶救，因火勢從1樓往上蔓延，消防員分梯滅火，順利救出頂樓待救援的47歲劉姓屋主一家4人，所幸無人受傷，大火於27分內撲滅，這起火災疑似因1樓電器用品引燃，真正起火原因仍待釐清。

消防局第四大隊第二中隊長朱敏誠表示，消防人員抵達救火現場時，發現一隻疑似劉姓屋主的手在煙霧中揮手求救，由於該棟是5樓透天厝，1樓鐵捲門深鎖，外觀僅見5樓煙霧瀰漫，未見大火，同仁正架上雲梯車要從2、3樓進入屋內搶救時，屋外劉姓屋主友人持遙控鎖打開1樓鐵捲門及屋內大門，一批消防員改從1樓進入滅火，見1樓熊熊大火，造成天花板焦黑，辦公桌、電腦及文具等全被燒盡，一批人則到頂樓救出劉家4口，火勢於27分後撲滅。

劉姓屋主一家4人獲救後，表示沒有受傷，但消防員仍將4人預防性送醫，根據屋主轉述，火災發生時他和太太及2名小孩各自在3、4樓睡覺，因為聽見住警器狂響，趕緊呼叫家人往頂樓逃生等待救援並報警，因此平安獲救。

警消調查，劉姓屋主是香港來台住民，民宅1樓是商業辦公用途，火災疑似由1樓電器引發，但真正起火原因仍待火調科鑑定，而這場火災出勤救人的一台雲梯車，正是日前中央汰換老舊消防車輛的新型30公尺雲梯車，派上用場成功將受困的劉家四人平安救出。