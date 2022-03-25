5年來首次，北韓24日成功試射洲際彈道飛彈，

北韓昨（24）日下午向東部海域發射飛彈，引發國際譴責，平壤今（25）日證實，昨日在北韓最高領導人金正恩現場親自指導下，成功試射新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17」（Hwasong-17），金正恩更警告，任何企圖危害北韓安全的人將付出慘痛代價。

Japan's Defense Ministry says that North Korea has launched a projectile toward the Sea of Japan.

https://t.co/eeEhisj6BK — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) March 24, 2022

韓聯社今日引述北韓官媒朝中社報導，金正恩親自前往現場指導「火星-17」新型洲際彈道飛彈的發射過程，並且成功試射飛彈。

平壤25日證實，24日在北韓最高領導人金正恩現場親自指導下，成功試射新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17」（Hwasong-17），平壤也釋出金正恩視察照片。（圖／路透社、朝中社提供）

金正恩表示，「北韓新型戰略武器的誕生，將再次讓全世界認清我們的戰略武裝威力，任何企圖侵犯我國安全者都將付出慘痛代價。」

他稱，北韓已經為「與美帝國主義的長期對抗做好充分準備」，「我們的國防軍將擁有強大的軍事及技術能力，不受任何軍事及勒索威脅，並且持續為與美帝的長期對抗做好充分準備。」

北韓稱，「火星-17」是從平壤國際機場發射，飛行時間達4052秒，飛行距離達1090公里，射高達6248.5公里，「精準落入朝鮮半島東部海域公海上的預定目標海域。」