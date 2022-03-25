小編今天（25日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮海運董座張國華表示，現金減資案宣布後，市場有人叫好、有人看壞，減資案是經過全盤性的考量，單純就是帳上現金很多，把錢退還給股東。長榮2021年第三季結算財報後就一直有這個想法，只是剛好選到這個時間點宣布，他還說「兩年前叫我減資我還沒錢減資」，這次減資六成，因一次到位比分批進行還更有效率。。

【1】減資疑雲 張國華一次說清楚

長榮宣布現金減資六成，引發市場聯想，直指減資六成與鞏固經營權有關。張國華破除市場三大疑慮，一次講清楚。張國華說，單純就是帳上現金很多，手頭上有錢就退還給股東。

【2】6／10改選 談長榮鋼鐵 要變天就變吧

長榮鋼鐵6月10日召開股東會，改選7席董監事，鑑於長榮國際主導權恐由弟弟派拿下，市場點名長榮鋼鐵是考驗張國華守住經營權的前哨戰，具有指標性意義。張國華很坦然的表示，「要變天就變吧！」

【3】喊話三兄弟 長榮國際董座 不要引狼入室

長榮國際新任董事長名單將於4月6日拍板，哥哥派及弟弟派針對五董二監各自的提名名單出籠；張國華對三兄弟喊話，他指出，董事長人品很重要，正直、誠實、操守好、而且不要操弄不健康的政商關係，用人避免空降，否則「請神容易送神難，引狼入室會出事」。

【4】晶圓代工三強 高盛砍目標價

外資看電子股再現族群性下修，高盛證券最新指出，根據外部風險造成市場波動、設備交期拉長等五大因素，下修台積電（2330）、聯電（2303）、世界（5347）股價預期，是繼美銀證券調整十檔電子股後，又一大型外資券商出手微幅修正估值，且主因均非看壞指標企業基本面。

【5】堵大陸助俄 美劃３道紅線

為避免中國在俄烏衝突中出手援助俄羅斯，美國23日劃出三道紅線，警告不要藉俄羅斯被制裁尋求商機、助俄規避出口管制與金融制裁。美國商務部也再次點名中國半導體廠，若有違規行為，將大力制裁。