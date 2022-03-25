烏克蘭軍方24日宣布擊毀一艘停泊在亞速海畔（Azov Sea）伯德揚斯克（Berdyansk）港內的俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧斯克號」（Orsk）。根據CNN報導，這艘登陸艦遭受攻擊的原因可能是俄官方電視台暴露其位置才遭受到攻擊。

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」(Russia Today)前一天才在新聞頻道報導奧斯克號，畫面上他們用無人機俯拍這艘大型登陸艦並介紹:「這是一個獨特的景象：一支俄羅斯海軍艦隊停泊在一個港口，烏克蘭軍隊不戰而棄，港口設施完好無損。」隨後，記者站在甲板上，展示了該艦的部分武器裝備，包括兩門大型艦炮，然後詳細介紹了該艦作為登陸艦的主要功能。

記者繼續介紹:「這艘船的目的是運輸部隊和重型裝備。它可以容納多達20輛坦克，或40輛裝甲運兵車，以及上千名士兵。」記者更表示，俄羅斯的行動要取得成功，最重要的是不間斷的後勤供應和增援部隊。結果隔天奧斯克號就被炸爛了。

10-minute video of the explosions and fire in Berdyansk Port: https://t.co/4ycu5x6DFB — English Luhansk (@loogunda) March 24, 2022

Deputy Defense Minister of #Ukraine Anna Malyar said that the destroyed warship in #Berdyansk could carry up to 20 tanks, 45 armored personnel carriers and 400 paratroopers. pic.twitter.com/HE4fkuAZjN — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

俄羅斯國防部尚未回應此事件。奧斯克號在伯德揚斯克港被大火吞噬的畫面全被社交媒體記錄下來。在各種影片中，可以看到大火在碼頭邊肆虐，二次爆炸在整個城市迴盪。

英國《每日郵報》引述美國專家沙頓（HI Sutton）說明，這是烏軍目前所打擊俄軍最大的戰艦，也是俄軍又一次難堪的損失。

***UPDATE***



Burning #Russian Landing Ship at #Berdiansk visible in satellite imagery from earlier today.



Also visible are the two other Ropucha class landing ships, one sailing in circles. Various tugs and smaller craft rushing around.



With @detresfa_ pic.twitter.com/d6gmXWytjV — H I Sutton (@CovertShores) March 24, 2022

烏克蘭武裝部隊表示是他們發起進攻，但目前他們沒有提供如何襲擊登陸艦詳細資訊。美國國防部與英國國防部也同時證實烏軍在伯德揚斯克襲擊了「高價值戰略目標。」