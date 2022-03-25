國民黨已宣布提名台南市議員謝龍介參選台南市長，黨主席朱立倫肯定謝深耕台南30年，「鐵杵磨成金箍棒」。成功大學政治學系教授丁仁方昨(24日)表示，國民黨在台南「一對一選舉」的支持度天花板約35%，謝龍介必須想辦法從現任民進黨台南市長黃偉哲身上，再挖10%(支持度)過來才有勝算。

目前也是台南市兩岸公共事務交流協會理事長、中國國民黨兩岸關係顧問的丁仁方，接受《中評社》訪問時分析，謝龍介的優點在於演說口條、臨場反應極佳、說話具煽動性，且個人特質對藍營外省族群、本省閩南的庶民族群都有吸引力，再加上謝個人有「網紅效應」，且不少名嘴很挺他，這些都會帶給黃偉哲不小壓力。不過他認為，謝龍介在台南參選市長，基本上可以拿到三成二至三成五的支持，這大概是藍營長期在台南的基本盤，但選台南市長只拿基本盤是不夠的。

丁仁方表示，謝龍介將挑戰黃偉哲，可以預期這場選戰會很有煽動性，因為庶民階層很喜歡謝講話的「口味」，但謝能不能吸引知識份子或社經地位較高的台南選民，恐怕自己要去調整。