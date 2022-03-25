世界盃足球資格賽繼續開踢，今天在場上幾家歡樂幾家愁，世界強權義大利以0：1敗給北馬其頓，失去進軍世界盃資格，也是首次連兩屆缺席，而C.羅納多(Cristiano Ronaldo)領軍的葡萄牙則以3：1擊退土耳其，下一場要對上北馬其頓，但必須贏球才能挺進世界盃。

Portugal 3 Turkey 1: Cristiano Ronaldo takes one step closer to World Cup as Jota nets bullet header in play-off win https://t.co/k3iqUE8vHQ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 24, 2022

北馬其頓淘汰義大利、葡萄牙踢開土耳其，使得兩隊要在台灣時間30日凌晨爭奪最後門票，而相信強權葡萄牙並不敢大意，因為義大利才剛被北馬其頓淘汰，他們必須抱著強大的決心來踢這場球，否則北馬其頓就要連續讓兩大強權無緣世界盃了。

對上土耳其的比賽C羅表現仍低迷，好在隊友給力，上半場第15分鐘葡萄牙在禁區右側先馳得點，到第42分鐘若塔(Diogo Jota)用頭槌漂亮進球，幫助球隊取得2：0絕對領先。不過下半場第65分鐘土耳其耶勒馬茲(Burak Yılmaz)攻進討回1分。

比賽到補時第94分鐘，葡萄牙中場努內斯(Matheus Nunes)在對方門將前踢進致命一擊，終場葡萄牙以3：1戰勝土耳其，挺進與北馬其頓的最後生死戰。而隨著義大利被淘汰，葡萄牙全隊繃緊神經，大將B.費南德斯(Bruno Fernandes)和教練桑托斯(Fernando Santos)都直言接下來絕不能鬆懈。