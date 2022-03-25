長榮集團創辦人張榮發長子張國華近來頻頻接受媒體專訪，對大房兩位弟弟，以及二房獨子、星宇航空董事長張國煒喊話，希望4兄弟能坐下來好好談談，直言「分家已無可避免」。星宇航空卻在臉書粉專分享一張朦朧照，公開「糊到不行的張國煒」，網友們全笑歪！

張國華接受《工商時報》專訪時指出，父親張榮發於2016年過世後，大房、二房4兄弟持股相當，對集團的經營理念卻不合，他呼籲大家坐下來談，徹底解決這些年來的家族紛爭。

張國煒一手打造的星宇航空，在臉書粉絲專頁分享一張照片，他自己雖入鏡，影像卻相當模糊；清晰的是背景，星宇新一代客機，空中巴士A330neo從天空飛過。

這則文吸引不少網友朝聖，小編搞笑發問，「大家覺得哪個人的膽子比較大？是飛過老闆頭上的飛航員，還是把老闆拍到失焦的手軟攝影師」，甚至公開稱老闆「朦朧帥哥」，眾人不禁為小編捏把冷汗。

「我比較擔心小編啊！會不會最後一PO」、「小編還好嗎？你老闆在你後面，他非常火」，小編自嘲：「大家放心，小編現在很好，明天不知道」。許多網友誇張國煒毫無架子，不僅常和同事打成一片，連「沒被劃到重點」也不以為意，作風親民。

新交機的A330neo，是星宇航空引進的第二種機型，搭配既有的A321neo，成為中、短程航線主力。星宇並計劃今年下半年導入A350 XWB，補足長程航線，完成機隊配置。