胡亦嘉與妻子莊郁琳。（圖／胡亦嘉IG）

街口金融科技董事長胡亦嘉2020年辦理布蘭特原油2期貨基金配售時，涉嫌違背託付任務，未公平配售投資人，並獲取不法所得高達9000萬，檢察單位昨兵分8路搜索，並約談胡亦嘉及妻子莊郁琳等人，檢方訊後諭令胡亦嘉1000萬元交保，莊郁琳以50萬元交保。莊郁琳與胡亦嘉的情史也被起底，年紀小胡亦嘉13歲的莊郁琳曾是胡的員工，更曾多次因為甜美外型與姊姊多次被登上PTT表特版正妹。

莊郁琳外型亮麗和姊姊莊郁玟多次被網友在知名PTT論壇的表特版（Beauty，俊男美女版）上張貼照片，引起熱烈討論甚至被稱為「女神」，姊妹花是網友們公認的美女，更有網友神出兩姊妹的母親，感嘆神正基因來自她們的母親，母女三人都是美人胚子。

去年胡亦嘉向莊郁琳求婚成功，並曬出多張甜蜜合照羨煞眾人。莊郁琳畢業於南加大經濟時，在街口支付擔任監察人和董事，也是日本跨境支付專案負責人，莊郁玟則畢業於日本名校早稻田大學，已婚育有兩子。

街口胡亦嘉妻子莊郁琳與姐姐莊郁玟多次登上PTT論壇表特版。（圖／莊郁琳IG）

胡亦嘉旗下的街口投信等公司屢爆違失遭重罰，2020年9月金管會認定街口投信辦理「街口託付實」，有誤導投資人，加上胡同時代理董事長、總經理職務等缺失，重罰300萬，命令街口投信解除胡亦嘉董事職務；去年2月針對街口電支資金貸與母公司街口金科作業缺失，開罰180萬，並停止胡董事職務1年。

如今胡亦嘉與妻子兩人也因為2020年辦理布蘭特原油2期貨基金配售時，未公平配售投資人，獲利達9000萬遭調查，檢方訊後分別以1000萬及50萬交保，事實上，金管會2020年就針對街口布蘭特原油正2期貨ETF追募額度的配售不公先開罰60萬。