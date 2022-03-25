電池模組廠新普(6121)受惠於NB市況持續火熱及子公司AES-KY(6781)獲利亮眼，2021年稅後盈餘達63.82億元，年增26.38%，創下歷年新高，每股盈餘為34.5元，儘管俄烏戰爭及通膨衝擊終端產業需求，新普科表示，整體而言，今年營運正向看待。

全球新冠肺炎疫情未止，居家工作及線上教學讓NB需求連兩年火熱，且AES-KY受惠於電動兩輪車及BBU需求暢旺業績亮眼，推升新普科2021年合併營收達955.73億元，年增11.82%，創下歷年新高，營業毛利為136.17億元，年增36.14%，合併毛利率為14.25%，年增2.55個百分點，營業淨利為92.86億元，年增39.47%，稅後盈餘為63.82億元，年增26.38%，創下歷年新高，每股盈餘為34.5元。

新普科董事會決議每股配發現金股息26元，以3月24日收盤價326元計算，殖息率達7.98%。

受到淡季影響，新普科前2月合併營收為142.85億元，年減1.82%，近來產業面臨俄烏戰爭未歇，原物料價格波動劇烈，通膨壓力等變數，新普科審慎因應，不過新普科表示，今年營運正向看待。