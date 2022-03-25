大陸《環球時報》25日報導，中國國務委員兼外長王毅24日無預期出訪阿富汗，在喀布爾與臨時政府代理副總理巴拉達爾、代理外長穆塔基分別會談，引發國際社會廣泛關注。「中國外長在訪問巴基斯坦後出人意料地前往喀布爾」，美聯社報導，這是一次沒有提前預告的訪問，也是自阿富汗塔利班去年8月掌權以來訪阿國最高級別外國官員之一，背景是中方正在加緊籌備第三次阿富汗鄰國外長會。俄羅斯外交部24日表示，俄外長拉夫羅夫3月31日將出席在中國舉辦的該場會議。

報導稱，阿塔政府24日下午發表王毅到訪消息，並發布代理外長穆塔基一行人在機場迎接王毅照片。據中國外交部消息，王毅與阿國官員會談時表示，中國在阿富汗問題上的「三個尊重」和「三個從不」：中國尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民做出的自主選擇，尊重阿富汗的宗教信仰和民族習慣。我們從不干涉阿內政，從不在阿謀求任何私利，從不尋求所謂勢力範圍。

阿富汗臨時政府代理副總理巴拉達爾與王毅會談中表示，阿塔是負責任的政府，願向中國和全世界重申，決不允許任何恐怖分子在阿活動，決不允許任何人、任何機構利用阿領土採取針對別國的行動，更不允許任何勢力從事破壞中國的行動。阿方重視中方安全關切，將採取切實、強有力舉措，實現阿全境安全，並為維護地區安全作出貢獻，希望中方支持阿方增強安全能力。

路透24日報導，這是自去年阿富汗塔利班掌權以來，中國訪阿的最高級別官員。報導引述阿富汗臨時政府外交部發言人的話稱，王毅與阿代理外長穆塔基討論了兩國的政治和經濟關係，包括在阿採礦業開展合作以及阿富汗在中國「一帶一路」倡議中可能發揮的作用。報導稱，包括北京在內的外國政府仍未正式承認阿富汗塔利班政府，許多人表示塔利班需要證明他們對人權、反恐和包容性治理的承諾。同樣在24日，阿國臨時政府外交部表示，俄羅斯政府阿富汗問題特使訪問了喀布爾，並會見了穆塔基，討論了有關政治和經濟關係問題。

美聯社報導，中國迄今尚未表現出承認阿塔政府的傾向，但中國一直保持駐喀布爾大使館開放，並提供了緊急援助。報導稱，中國在阿富汗擁有經濟和礦業利益，熟悉有關情況的人士表示，北京希望塔利班保證在阿業務的安全。

另據報導，王毅在24日稍晚離開喀布爾，飛往新德里。預計25日將與印度外長蘇傑生、印度國家安全顧問多瓦爾會談。