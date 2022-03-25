日本桌球天后福原愛去年與江宏傑離婚，年底就宣布和先前約會的橫濱男正式交往，引來橫濱男前妻不滿，先是承認離婚和福原愛有關，又要求福原愛更正報導，強調報導稱福原愛和橫濱男是離婚後才開始聯繫是不實消息，使福原愛遭外界貼上小三標籤。近來福原愛多次復出發文，還上了中居正廣的節目，中居正廣問她如果錄影時比賽贏了會考慮復出成為現役運動員嗎？福原愛鬆口：「如果贏了我會考慮」。

先前日本週刊報導，橫濱男前妻因不滿報導稱福原愛和橫濱男是各自離婚後才開始聯繫，便要求福原愛更正報導，但福原愛提出100萬日幣（約24萬台幣）的封口費，橫濱男前妻不服，也認為對方無意修改報導，就故意開出5000萬日幣（約1200萬台幣）的高價封口費，沒想到福原愛竟提告敲詐，更曝光福原愛離婚前寫給橫濱男的情書，最後署名「最喜歡A君笑容的小愛」，關係不言而喻。

福原愛上中居正廣節目，脫口想復出打球。（圖／翻攝自推特）

隨後，日媒爆出福原愛離婚主因，透露福原愛的感情觀是如果在好的關係中，可以做自己、重新檢視自我、釋放內心，因在江宏傑身上失去被關愛和寵愛的感覺，福原愛才將精神支柱放到橫濱男身上，最後甚至毅然決然結束這段婚姻，另求幸福，但對此，江宏傑透過公司表示不會做任何回應。

近日，福原愛以桌球天后身分上中居正廣節目《中居正廣的3號勝負！傳奇與扭蛋對決SP》，兩人在節目中來了一場久違的桌球比賽，開始前主持人打趣問福原愛：「如果今天的比賽贏了會復出迴歸現役嗎？」，福原愛直言如果贏了會考慮，引來全場興奮尖叫，中居正廣也驚訝表示：「啊？竟然是這麼重要的比賽嗎？」

而由福原愛和中居正廣組成的隊伍一開始旗開得勝獲得4分，最後進入延長賽時，福原愛靠著和中居正廣的好默契，獲得最終勝利，讓福原愛開心歡呼，笑說：「很開心，想趁此機會和中居正廣一起打全日本混合比賽了」。