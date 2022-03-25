PCB廠博智(8155)自結今年前2月稅後盈餘為1.15億元，年增83%，每股盈餘為2.31元，由於目前產業變數多，博智表示，第2季能否超越第1季仍待觀察，今天博智早盤股價以紅盤開出。

博智近期因股價波動劇烈，應主管機關要求公告獲利自結數，博智產品涵蓋伺服器/網通、工業電腦(含半導體測試設備)，受惠於高階工業電腦及伺服器需求強勁，博智自結2月合併營收為3.03億元，年增65%，稅前盈餘為6100萬元，年增135%，稅後盈餘為5000萬元，年增138%，單月每股盈餘為1.01元；累計今年前2月合併營收為6.32億元，年增48.54%，稅前盈餘為1.4億元，年增79%，稅後盈餘為1.15億元，年增83%，每股盈餘為2.31元，以出貨狀況來看，博智第1季合併營收可望逾9億元，創下單季歷史新高。

目前伺服器/網通佔博智營收比重約50%多，工業電腦佔比約40%多，展望第2季，博智表示，第2季因有俄烏戰爭、大陸疫情及電子產業供應鏈缺料等變數干擾，能否超越第1季仍待觀察。