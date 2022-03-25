日本男星前田日明平常喜歡看寫真女性照片，自稱關注超過300位寫真女星的帳號，日前他應邀參加深夜節目《午夜0點的森林》大談寫真女性，據悉該節目本就有「超實驗性的直播綜藝」名號，不料他在節目中的發言引起觀眾不適，挨轟「侮辱女性」、「種族歧視」，隨著話題越演越烈，製作單位趕忙出面道歉了。

前田日明在節目中向主持人提到，近來大眾越來越喜歡大屁股的女星，還打比方說：「她們的屁股『就像牛或河馬一樣』」，主持人追問：「屁股大的人難道不是從以前就很有人氣嗎？」，前田日明答道：「不是那種等級，而是霍屯督（指非洲科伊科伊人，帶貶義）」接著他還炫耀：「光從女生照片就能看出生理期來了沒，比起AV女優還是偏好寫真女性，因為AV全身上下早就看光了」，無法有想像空間。

這個節目片段播出後，在日網上引發強烈反彈，多數人認為節目主題及前田的發言不尊重女性，且使用貶稱科伊科伊人太過失禮，紛紛砲轟起製作單位的疏失：「有夠噁心」、「對於不合時宜的性騷擾節目感到驚訝」、「還真的是超越（底限）了」

前田日明是名格鬥家，擁有超過20萬的粉絲支持(圖／前田日明@twitter)

對此，節目製作單位24日趕忙道歉，承認節目來賓對女性身體描述，以及性方面的發言不妥當，並向觀眾道歉因節目產生的不適，至於前田日明以貶稱稱呼科伊科伊人，製作單位也代為致歉並反省說到，他們會檢討節目內容以及播出方式，盼讓整起事件就此落幕。