高雄昨一口氣暴增13例本土，引起各界震驚，相關感染源仍待釐清，對此，醫師沈政男說，如果源頭個案是在3月17日就發病，那應該就與檢疫期縮短為10天無關，但如果發病時間更晚就不好說了。不過，目前看來應該是先前延伸出來的點狀不明感染。

沈政男昨在臉書發文說，本土增15例確診，其中4人打過2劑疫苗，11人打過3劑疫苗。而南韓第3劑打了60％以上，新加坡第3劑也打到70％，但每日確診數居高不下，由此可見，想控制Omicron絕不是靠疫苗，而是靠邊境防堵與社區疫調。

沈政男透露，高雄爆發13人職場群聚，最值得關注的是，源頭案例如果在3月17日發病，那麼應該就不是把檢疫期改成10天的緣故，但如果發病時間是更晚的話就難說了。目前看起來應該跟檢疫10天無關，而是先前群聚延伸出來的點狀不明感染，與嘉義婚宴類似。

沈政男接著說，高雄很快就匡列2、3千人，這就他所說的「閃電疫調」，確保社區Rt值最重要的手段，不管多少人，該匡列就要匡列，有疑慮就去調閱電信足跡，絕不能手軟。且最近許多人認為疫情過了，社交與聚餐都多了起來，這意味著若疫情一下子沒有曝光，恐會行程複雜群聚，在處理上更棘手。

沈政男指出，台灣已規劃購買Novavax疫苗，但問題在於有誰想打？先前的陽春麵（AZ）與牛肉麵（mRNA疫苗）都不吃了，來了個大滷麵（Novavax）又如何？青少年第3劑與兒童疫苗也不打了，這是正確的，因為無關大局了。

沈政男也說，許多人已等不及要開放與解封，但他認為解封不是天經地義的事情，如果國外的疫情沒有真正緩解，為什麼台灣必須要解封？如果國外疫情沒有緩解，台灣硬著頭皮放病毒進來，其後果恐無人能承受，所以「維持現狀」在防疫上也適用。