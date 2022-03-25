全台各地都陸續有大型購物中心及Outlet開幕，而三井不動産集團就再宣布持續加碼投資台灣，將前進南台灣展開第三座Mitsui Shopping Park LaLaport開發案，地點確定將會落腳高雄市東區鳳山，日前已透過新成立的專案公司「三雄鳳山啦啦寶都（股）公司」與台灣糖業（股）公司，在高雄市長陳其邁等市府局處長官們見證下簽定地上權契約，預定2023年動工、2026年開幕，正式把事業版圖擴大到台灣三大都市圈。

「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄(暫)」將會落腳高雄市東區鳳山。（三井不動産提供）

「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄(暫)」將打造成匯集時尚購物、饗食、藝文娛樂等一站滿足的區域型購物中心。（三井不動産提供）

「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄(暫)」將打造成匯集時尚購物、饗食、藝文娛樂等一站滿足的區域型購物中心，周邊區域涵蓋台灣最大國際級藝術表演中心衛武營、建軍站藝術村等藝文特區，預計未來將進一步活化區域的商業發展，並與在地藝文產業結合，館中將規劃約250間專櫃進駐，成為鳳山地區首座正統的區域型購物中心，將有國際性流行品牌、包含日系排隊美食在內的國內外知名餐飲品牌、生活消費性品牌、大型娛樂設施等進駐。