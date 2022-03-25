Nespresso為了每次都帶給消費者至高的咖啡饗宴，現再推出精品等級認證的特選產區咖啡，為全新單一產區臻選「限量版巴布亞紐幾內亞」及重磅回歸的單一產區臻選「限量版蘇門達臘熟成咖啡 」，定價分別為240元單條10顆裝，及260元單條10顆裝；另更獨家推出專家盲測品鑑組，透過感官體驗和品評咖啡的過程，帶領消費者尋覓最愛的咖啡風 味，即日起凡購買任10條膠囊即可獲得專家盲測品鑑組（7入），完成活動指定問卷即可於下筆訂單免費獲贈一條咖啡贈禮。
Nespresso為了每次都帶給消費者至高的咖啡饗宴，現再推出精品等級認證的特選產區咖啡，為全新單一產區臻選「限量版巴布亞紐幾內亞」及重磅回歸的單一產區臻選「限量版蘇門達臘熟成咖啡 」，定價分別為240元單條10顆裝，及260元單條10顆裝；另更獨家推出專家盲測品鑑組，透過感官體驗和品評咖啡的過程，帶領消費者尋覓最愛的咖啡風 味，即日起凡購買任10條膠囊即可獲得專家盲測品鑑組（7入），完成活動指定問卷即可於下筆訂單免費獲贈一條咖啡贈禮。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。