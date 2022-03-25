Nespresso重磅回歸榮獲精品等級認證的單一產區臻選「限量版蘇門達臘熟成咖啡」，定價260元，單條十顆裝。（Nespresso提供）

Nespresso推出即日起購滿十條膠囊即贈Nespresso專家盲測品鑑組，內含七款咖啡膠囊，邀請消費者一同探索最喜愛的風味。（Nespresso提供）

Nespresso為了每次都帶給消費者至高的咖啡饗宴，現再推出精品等級認證的特選產區咖啡，為全新單一產區臻選「限量版巴布亞紐幾內亞」及重磅回歸的單一產區臻選「限量版蘇門達臘熟成咖啡 」，定價分別為240元單條10顆裝，及260元單條10顆裝；另更獨家推出專家盲測品鑑組，透過感官體驗和品評咖啡的過程，帶領消費者尋覓最愛的咖啡風 味，即日起凡購買任10條膠囊即可獲得專家盲測品鑑組（7入），完成活動指定問卷即可於下筆訂單免費獲贈一條咖啡贈禮。