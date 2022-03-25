弘光科大幼保系學生拿兒童道具行銷系上特色。（陳淑娥攝）

弘光科大學生自製道具搞創意行銷自我。（陳淑娥攝）

自媒體盛行，各行各業都需要學習新型態行銷模式，弘光科大自治性社團聯合舉辦「SHOW青春，你有你的YOUNG」選秀比賽，學生展現創意用服裝、道具裝扮，傳達各系課程、就業職場等特色，並拍攝成影片。其中幼保系大二學生黃芊鈺，穿上圍裙、手拿童書、假嬰兒，用創意把系上特色表現出來，拿下第一名佳績。

學務長張嚴仁表示，透過每學期舉辦各種不同活動，讓學生從籌辦、企劃、執行中，學習組織、統籌、協調等能力，首次舉辦線上選秀活動，訓練學生使用課指組的專業攝影棚，架有專業攝影機、導播後製機、直播機，學生透過比賽走入攝影棚，熟悉使用設備，也訓練面對鏡頭不緊張。

選秀比賽讓學生學習展現魅力，參賽者穿戴或裝扮各系具代表性服裝、道具，再拍攝兩分鐘內影片介紹自己及系所，讓觀眾透過影片便能很清楚所學特色。

經過初賽，再挑選15位學生進入攝影棚錄影，傳達自己的設計及行銷理念，主持人用機智問答方式，看學生的臨場反應，從影片展現、主題、創意、問答進行評分。

活動副召陳怡璇表示，寒假前便開始籌辦活動，一開始擔心新冠疫情帶來的不確定性，因此決定用線上活動舉辦，各系討論後，用嶄新方式詮釋。進攝影棚預錄當天，看到每位參賽者有很想法，能用創新獨特的方式，把系上特色展現出來，展現年輕人的創意無限，潛力無窮，超級厲害。

經過專業評審評選，前三名分別是幼兒保育系、語言治療與聽力學系、護理系。第一名代表幼保系的大二學生黃芊鈺，穿上圍裙，手上拿著童書、假嬰兒，頭上用奶嘴當髮式。她說，用創意把系上特色表現出來，自己的裝扮讓其他人一眼便能看出幼保人的熱情及童心。

第二名是代表語聽系的大一學生廖羽玟。她說，穿著白袍、襯衫、黑褲展現出語言治療師獨當一面的專業，為了跟大家多分享自己的想法而參加比賽，也趁機把系上的課程、特色，介紹給更多人知道，讓大家進一步了解，治療師的工作內容是什麼，「這是很棒的活動，讓大家更認識我們。」

第三名則是代表護理系的大一學生何季蓁，穿著系上實習服裝參賽的她說，特地向學姊借實習服，提早穿上代表醫護專業的服裝，更有使命感。她的媽媽、外婆皆是護理師，平時又很喜歡看醫護相關的戲劇、小說，未來也更想成為護理師，最近國際上發生俄烏戰爭，看到護理師勇於救人，萬一不幸發生在身邊，「一定用專業站在最前線。」

另外，獲得佳作則是物理治療系、食品科技系、營養系、健康事業管理系、動物保健學士學位學程。物治系學生吳律霆把自己興趣的國標舞，應用在治理治療上，讓評審大開眼界；食科系學生童繹軒將平口試管當假指甲，用螺帽試管做成項鍊，皮帶則用餅乾製作，充分發揮系特色，充分發揮年輕人的創意。