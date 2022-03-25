大陸環球網引述路透社報導，美國國務院當地時間24日宣布依據《伊朗、北韓和敘利亞不擴散法案》對5家俄羅斯和北韓的實體和個人、1家中國實體實施制裁。此次制裁持續時間兩年，內容包括限制美國政府與上述實體和個人進行採購、援助、出口活動。

美國國務院24日在其網站發布的制裁聲明中宣稱，「這一決定強調，所有國家都需對北韓和敘利亞推進其令人擔憂的（武器）擴散計畫的工作保持警惕。」

報導稱，美國政府的「新制裁」目標包括一家中國企業，理由是其向敘利亞提供了受管制的設備。

近來，美國頻繁以「武器擴散」為由打壓中國實體。當地時間1月21日，美國政府以從事飛彈技術擴散活動為由，宣布對中國三家企業實施制裁。對此，中國外交部發言人趙立堅回應稱，美方出於政治目的，以各種藉口制裁打壓中國企業。這是典型的霸凌行徑。中方對此強烈不滿、堅決反對。

趙立堅表示，中國政府一貫反對大規模殺傷性武器及其運載工具的擴散。根據中國的防擴散政策及相關法律法規，中方對飛彈及相關物項和技術實行嚴格的出口管制。中國與有關國家開展的正常合作不違反任何國際法，不涉及大規模殺傷性武器擴散問題。