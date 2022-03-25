很多男生都是馬尾控，有網友好奇女生綁馬尾到底對男生來說有什麼魅力？引起網友熱烈討論，不少人推敲原因，因為可以看見脖子的線條，讓人覺得性感，也有人說女生綁馬尾看起來很青春。

一名女網友在PTT發文表示，以女生的視角來說，看到男生綁馬尾並不會有什麼感覺，但是男生看到女生綁馬尾好像都會覺得加分，認為很多男生都是馬尾控，這讓她感到疑惑，詢問「為什麼很多男生喜歡女生綁馬尾？」

貼文引起熱烈討論，釣出一票男網友曝原因，紛紛表示「就莫名其妙+10分」、「青春，讚」、「可以看到女生的脖子」、「看起來香香的」、「如果是正妹，側臉不需要被蓋住」、「只喜歡高馬尾」。

也有許多人說還是要看臉，「不是綁馬尾就好，頭圓臉小綁起來才好看」、「正妹做甚麼都好看」、「喜歡漂亮的女生綁馬尾」、「不是喜歡綁馬尾啦，是正妹做什麼都好」、「喜歡正妹，跟髮型沒關係」、「醜的綁什麼你都不喜歡」。