港星曾志偉縱橫演藝圈多年，除了演員、主持、製作人、導演身分外，目前更是香港無線台TVB高層，近來於主持的節目《講你都唔信》中，與來賓們大聊過往糗事，並讓敵隊判斷真實性，曾志偉自爆曾在某女星婚禮脫口要所有人起立默哀，讓在場賓客全傻了眼。

曾志偉在節目上自爆多年前喝醉酒糗事，當時受好友上山詩鈉邀請參加婚禮，對方事前希望他能夠上台致詞，曾志偉為了相挺多年好友，二話不說直接答應，甚至開玩笑表示：「喝到差不多在叫我上台」，沒想到酒過三巡，當他被叫上台致詞時，竟語出驚人表示：「今天很開心我的好友上山詩鈉結婚，這個婚姻大家都明白啦？不如我們起立，一起默哀」，一席話讓在場所有人尷尬不已，沒想到上山詩鈉兩段婚姻，最後皆以離婚收場。

上山詩鈉，原名上山安娜（上山 アンナ），中日混血兒的她，在香港出生並赴日本就學，與梅艷芳、劉嘉玲、吳君如等人同期出道，加入無線後曾與曾志偉合作電影《精裝追女仔》，但僅短暫闖演藝圈便退出，並轉換跑道至保險業發展，感情方面，曾與藝人莫少聰傳出緋聞，並有過兩段短暫婚姻，與首任丈夫生下一女Hillary。

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