台中市政府和企業合作舉辦「111年度銀享台中促進中高齡就業計畫」跨域培力課程共四梯次，首場將於4月21、22日在家樂福德安店(台中市東區復興路四段186號B1)辦理，由資深主管帶領認識工作環境與實作體驗，活動全程免費，即日起開放報名，歡迎有興趣的中高齡朋友踴躍參加。

勞工局長張大春表示，根據行政院主計處統計，台中市2018年到2021年下半年的45歲以上勞動人口，從50萬3000人提高到的56萬2000人，增加近6萬人，顯示台中市近年來中高齡就業比例越來越高。

市府今年推出促進中高齡就業獎勵方案，合作零售業、服務業及製造業等企業，除加碼提供企業僱用獎勵金、繼續僱用補助獎勵金和首創提供中高齡求職者就業獎勵金等，也積極與企業合作建立職場體驗徵才模式，幫助企業快速找到人才，協助中高齡者適性就業。

勞工局指出，「中高齡跨域培力職場」實作課程，第一梯次和家樂福合作，中高齡求職者可在家樂福各工作站點參與實作，由各部門主管擔任講師指導、講解各部門工作要點，深入了解產業發展及個人適合的職務，並會協助進行求才媒合，有效縮短求職等待期。

家樂福德安店處長董巧玲表示，家樂福很願意並歡迎中高齡夥伴加入，去年首度與勞工局合作後，發現職場體驗實作可幫助中高齡求職者更了解企業文化、職場環境、工作內容，並藉由課程更深入了解參加的中高齡學員，創造勞資雙贏的局面。

經由去年活動錄取的中高齡夥伴，目前也穩定的在家樂福服務，此模式對企業求才很有幫助，感謝市府為企業量身打造課程，今年也選擇和勞工局繼續合作。

台中市就業服務處表示，今年規畫辦理的四梯次課程，每梯次是為期兩天的職場實作體驗課程，課程結束前即安排面試，未來也盼推展跟中市缺工企業合作。