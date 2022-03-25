軒郁(6703)110年全年營收為13億5563萬元，創歷史高，年增2.01%，EPS為6.84元。董事會決議通過分派股利，將配發現金股利7.3元、股票股利1.2元，合計8.5元。今日多頭挾著現金殖利率高達8%以上，開盤跳空鎖在漲停板90.2元。

軒郁國際以生物科技及大數據行銷這兩大引擎，使其「iQueen愛女人購物網」品牌電商的會員人數已接近百萬人，透過市場大數據分析，除了打造更方便與舒適的品牌電商購物體驗外，更持續加大投入新商品核心技術，進而研發出符合消費者需求的美容與保健商品。

近年因應疫情需求，國人針對健康保健需求大增，軒郁積極投入生技保健研發，成立Simply未來生技實驗室並發展多個機能保健食品品牌，針對不同消費者需求推出適合該族群的高機能生技產品。隨著國人對健康樂活的需求提升，可望成為集團未來業績增長的全新動能。