北京聯合大學台灣研究院教授李振廣25日在大陸《環球時報》撰文指出，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，處理不好會對兩國關係產生重大反噬和衝擊。近兩年來，由於美國部分政治勢力故意操弄台灣問題，打「台灣牌」，「以台制華」，導致台海形勢極為嚴峻複雜，對中美關係的根基產生破壞性影響，並正在成為亞太安全與穩定的重大隱患。李振廣強調，只要美國政府在台灣問題上信守承諾，台獨勢力就沒有能力生亂，台海穩定可期。

李振廣表示，在2021年11月16日與美國總統拜登的視訊通話中，中國國家主席習近平曾就美國部分勢力「以台制華」的危害性和危險性直接向拜登總統發出過明確警告，指出「美台勾連」「以台制華」 十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。針對這一嚴肅問題，拜登承諾，美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持台獨，希望台海地區保持和平穩定。

李振廣認為，儘管有拜登的承諾，但從去年11月至今，美國仍有一些人繼續向台獨勢力發出錯誤信號。例如，美國國會通過多項涉台議案，企圖推動民進黨當局駐美代表處升級改名；美軍艦機在台海周邊密集活動，給台灣分裂分子撐腰打氣；美國軍方人士鼓吹提升台灣的所謂防衛能力，繼續向台灣傾銷軍火；邀請民進黨當局參加所謂「民主峰會」；美國國務卿布林肯甚至公然違反一個中國原則稱台灣為「創新型國家」，並把「改變現狀」的罪名強加到中國大陸頭上等等。這些錯誤政治訊號，均對台海局勢穩定造成實質性傷害。

李振廣強調，明顯可以看出，今天台海局勢越來越緊張的根本原因，是美國政治「以台制華」冷戰思維作祟，特別是川普時期處理台灣問題遺毒，還在影響拜登政府台海政策。在這一問題上，美國政府應嚴守承諾，把中美兩國元首的共識落到實處，而不是陽奉陰違，並且正確理解中方的戰略意圖，這才是管控分歧、化解問題、爭取中美關係重返穩定發展軌道的關鍵所在。

李振廣指出，首先，美國要正確理解中國政府在台灣問題上的大政方針，特別是要對中國政府堅決反對台獨分裂，努力追求和平統一政策有正確的理解，勿以冷戰思維看待中國統一。

其次，把反對台獨、維護台海和平落到實處。美國應停止對台軍售，主動警告任何台獨冒進，不給台獨勢力空頭支票，多做有利於台海和平穩定的事，鼓勵台灣當局以「九二共識」為基礎與大陸展開溝通協商，共同推進兩岸關係和平發展。

第三，美國政府要在對台言行上負起責任，同時要發揮行政部門在三權分立中的積極作用，對濫用立法權等肆意破壞中美關係的行為進行有效制約。