外資摩根士丹利（大摩）日前發表最新報告指出，看壞三大記憶體包括DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）以及編碼型快閃記憶體（NOR Flash），保守看待南亞科、旺宏、華邦電，並將南亞科目標價下修至65元，引發市場聯想去年8月中旬大摩也曾以「記憶體寒冬來臨」為題，發布看空記憶體市況的報告，網友紛紛表示大摩又要騙喔，上次的寒冬變暖冬了，直言外資藉由發布報告壓低吃貨，每次喊完寒冬會先崩幾個月，然後就回暖了。

大摩再度看壞記憶體，直言記憶體市況將受三大利空因素影響，包括PC出貨前景轉差、南韓兩大指標廠搶市占，以及紅色供應鏈製程與良率提升等，報告一出加深市場對記憶體後市疑慮，華邦電首當其衝遭外資大賣逾6萬張，南亞科外資終止連5買轉賣7170張，兩檔個股繼昨日重挫後，今日股價早盤續跌逾1.5%。至於旺宏外資則已連3日加碼，昨日買超張數2377張，不過今日盤中股價跌幅超過2%。

大摩直言記憶體需求疲軟，導致相關個股近期表現弱勢，但不少網友卻認為「又要騙喔，上次的寒冬變暖冬了」、「這家外資標準反著操作就對了」、「又要吃貨了」、「反著看就對了，每次講寒冬，過幾天看籌碼就大量買進」、「每次喊完隔週都開始噴」、「大摩每次喊完寒冬會先崩幾個月，然後就回暖了」、「要吃貨了，最後洗盤」、「大摩看記憶體沒有一次看好的」、「美光都破底翻了」。

回顧今年2月，因記憶體材料主要供應商鎧俠及威騰公告NAND Flash原料遭到汙染，恐嚴重衝擊3D NAND 供應鏈，中下游市場恐因此出現恐慌性備料，導致短期需求急遽上升，加上記憶體淡季已過，市場預期最快4月會出現缺貨導致NAND價格飆升，先前曾稱「記憶體寒冬」的大摩在污染消息發佈的第一時間就大買旺宏以及群聯等相關記憶體個股，讓過去的說法被嚴重打臉。