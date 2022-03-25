立法院會今天預計進行下公民權下修至18歲修憲案表決，依據《憲法》增修條文規定，修憲須經四分之三立委出席、出席立委四分之三同意，才能正式提出《憲法》修正案，若國民黨立委缺席，修憲案將破局。民進黨立法院黨團總召柯建銘今再度向國民黨主席朱立倫喊話，不要變成修憲逃兵總司令，國民黨團更不要技術性杯葛，希望朝野共同完成歷史重要的修憲時刻。

立法院去年成立修憲委員會啟動修憲工程，今年初民進黨團、民眾黨團與時代力量黨團協力下，共同完成公民權下修至18歲修憲案初審，將送交院會處理，但修憲委員會審查過程中，國民黨團杯葛未出席，對於今日院會將進行表決的態度備受矚目。

柯建銘表示，今天是18歲公民權修憲案關鍵時刻，朝野政黨必須要面對，否則可能公民複決可能無法趕上與年底選舉一起舉行，因修憲門檻高，必須要朝野有共識才有機會送出立法院，交由公民複決，呼籲國民黨不要嘴巴上說支持18歲公民權，實際上又要把很多修憲案放進來一起討論，只要放進來就沒共識，就會破局，國民黨不要假贊成真杯葛。

2018年公投綁大選，造成選務混亂，甚至發生邊投票邊開票的情形；去年底公投綁大選公投，民進黨也以造成選務困難為由，反對公投綁大選，如今卻要把修憲公民複決綁年底選舉，再度被質疑雙標。

柯建銘表示，修憲很清楚要經公民複決，要通過修憲門檻必須要有九百多萬張同意票，門檻非常高，勢必要和大選綁在一起舉行才有機會，況且，公投和大選有不同法令規定，絕對沒有雙標，只是國民黨抵制修憲的推拖之詞，沒道理18歲可以投公投，卻不能參與選舉投票。