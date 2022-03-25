我國「寶島控衛」陳盈駿前往大陸CBA挑戰，本季例行賽他打出絕佳成績，賽季平均繳出19.1分4.7籃板9.2助攻1.3抄截，其中9.2次助攻寫下CBA史上非洋將單季平均助攻新高，此外球隊以23勝15負成功闖進季後賽，亮眼表現讓他入圍例行賽年度MVP決選12強，雖然要拿下MVP難度不小，但光要入圍就很不簡單了。

MVP決選12強除陳盈駿還有胡金秋、沈梓捷、孫銘徽、趙繼偉、趙岩昊、范子銘、吳前、朱旭航、朱俊龍、顧全、余嘉豪等人入圍，每個幾乎都是隊上主力戰將，其中浙江廣廈就包辦4人，浙江稠州3人、沈梓捷和顧全代表深圳、趙繼偉代表遼寧、范子銘北京、陳盈駿則是廣州唯一入選的球員，相當不容易。

大陸網站《網易體育》特別列出12人在場上的累積貢獻值，胡金秋以8.89居首，沈梓捷7.73、陳盈駿7.71、孫銘徽7.17、趙繼偉7.12、趙岩昊6.60、范子銘6.40、吳前5.88、朱旭航5.84、朱俊龍5.73、顧全5.69、余嘉豪5.63，陳盈駿排在所有人中第3，並且和第4的孫銘徽有一段差距，證明他所繳出數據貨真價實。

CBA ::: 陳盈駿狂轟九記三分球砍43分 雙創生涯新高！準到易建聯都搖頭｜ 2022.3.13 廣州vs廣東 43pts 6reb 3ast... https://t.co/eTvHNakTzl 來自 @YouTube — AKB48 and nogizaka46(乃木坂46) (@djkljaldjdu_and) March 13, 2022

陳盈駿本季曾在對上有易建聯坐鎮的廣東轟下43分，追平林志傑2011年寫下的紀錄，並列台將CBA單場最高得分紀錄球員。此外他不僅能得分，組織方面也非常出色，1月對上山東單場傳出22次助攻，前一場對北京也傳出19次，成CBA史上連兩場傳出至少19次助攻首人，期待他在季後賽也能有如此好表現！