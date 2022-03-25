俄烏和談未見突破性進展，北約領導人峰會後決定增援烏克蘭，以及增加北約成員國軍費。同時，美國也要加碼制裁俄羅斯。於是乎在眾多紛擾下，原本開高的STOXX 600指數，後來收黑在453.07點，跌0.96點或0.21%，並創1周新低。

連5紅的歐洲STOXX 600指數，24日又慘遭滑鐵盧連兩日收跌，過去7個交易日當中，首次收在454點之下。歐洲各國漲跌互見，德法西連跌兩日，英國和義大利則走高。個股方面，義大利電信漲8.4%，但下修2022財測的英國平價服裝大廠Next卻下挫近3.3%。

倫敦金屬期貨下跌居多，僅鎳與錫收漲。倫敦鎳金屬連兩日收盤時，都曾一度來到漲停價大漲15%。同時，錫的價位也連漲兩天，並創逾1周新高。

自2月底俄國大軍進入烏克蘭之後，24日的俄羅斯股市MOEX指數在禁止做空下，休市18個交易日後首度開盤。一交易就收紅漲4.3%，盤中甚至漲幅還一度超過11%。

俄股中，兩大能源大廠俄羅斯石油公司Rosneft以及俄羅斯天然氣公司Gazprom，分別收漲約16.8%以及13.4%。至於金融類股，兩大銀行表現不一，俄羅斯最大銀行Sberbank收漲3.9%，但俄羅斯外貿銀行VTB卻跌逾5.5%。