小客車被撞至20公尺遠處，車上女駕駛驚魂未定。（民眾提供）

台中市大甲區24日深夜發生驚魂車禍！鍾姓男子駕駛小貨車疑似恍神，逆向衝撞對向剛臨停的小客車，車上的余姓女子連人帶車被撞至20公尺遠，並波及2台機車，所幸余女僅受輕傷，她嚇得驚魂未定直呼新車就被撞有夠倒楣。警方表示，兩方均無酒駕，確切肇事原因釐清中。

調查指出，43歲鍾姓男子昨晚11時許駕駛小貨車，沿順天路北往南行走，疑因身體不適造成恍神，又因要閃避車輛，不慎逆向直行衝撞剛臨停的自小客車，車上32歲余姓女駕駛連人帶車被撞至約20公尺遠處。

鍾男供稱，他當時因身體不適造成恍神，前方又有車過來，不慎逆向撞上小客車；驚魂未定的余女說，才剛停好車準備下車，小貨車瞬間從迎面而來，幸好只是出來買東西，沒帶小孩一起出門，且這部車是新車，真的很倒楣。

大甲警分局交通分隊指出，這起車禍尚波及兩台機車，余姓女駕駛嘴唇輕微挫傷，但不願就醫，雙方均沒有酒駕情事，確切肇事原因待釐清中。